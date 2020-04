Britisk minister til PL-spillere: Gå ned i løn

Premier League-spillerne bør gå ned i løn for at hjælpe det britiske samfund under coronakrisen.

- Taget i betragtning af, hvad mange har ofret, blandt andre nogle af mine kolleger i sundhedsvæsenet, der har betalt den ultimative pris ved at tage på arbejde og ende med at blive smittet og dø, så er det første, Premier League-spillere kan gøre, at hjælpe til. Gå ned i løn og gør dit (for at hjælpe, red.).

Udmeldingen kommer, efter at engelske topklubber har fået kritik for at udnytte en hjælpepakke fra regeringen til at sende ansatte hjem, mens spillerne stadig får fuld løn.

- Formålet med hjælpepakken er ikke at understøtte Premier League-klubbers økonomi, har Julian Knight, formand for det britiske parlaments digital-, kultur-, medie- og sportskomité, tidligere sagt ifølge AFP.

Premier League skulle være i forhandlinger med den britiske spillerforening (PFA), men der er endnu ikke opstået enighed om en mulig lønnedgang.

Den bedste engelske række har som det meste af fodboldverdenen været sat på pausen siden starten af marts. Ligaen er indtil videre suspenderet frem til 30. april.