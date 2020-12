Britisk kemi-gigant køber sig ind i Formel 1

Ineos fortsætter sit indtog i international elitesport.

Fredag meddeler Mercedes' Formel 1-hold på sin hjemmeside, at den britiske kemikalievirksomhed nu ejer en tredjedel af holdet.

De to andre tredjedele ejes af holdets moderselskab, Daimler, samt teamchef Toto Wolff. I forbindelse med ændringerne i ejerkredsen meddeles det samtidig, at Wolff fortsætter som teamchef og administrerende direktør i yderligere tre år.

Det oplyses ikke, hvad Ineos har betalt for en tredjedel af det britiske Formel 1-hold.

Ineos-ejer Jim Ratcliffe har i forvejen brugt mange penge inden for andre sportsgrene. Ud over cykelholdet, der bærer firmaets navn, ejer Ineos også et hold inden for sejlsport samt fodboldklubberne Lausanne-Sport og Nice i henholdsvis Schweiz og Frankrig.

Ligesom ved købet af cykelholdet Team Sky bliver Ineos med sit indtog i Formel 1 med det samme en del af sportens absolutte topniveau.

Mercedes har vundet VM - både for kørere og som hold - syv år i træk.