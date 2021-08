Britisk cykellegende stikker til danske OL-favoritters tapebrug

Men forud for duellen, hvor vinderen avancerer til finalen, sår en af britisk cyklings legendariske skikkelser tvivl om, hvorvidt danskerne har optimeret deres præstation på en knapt så fin måde.

- Alle ryttere med den samme skade på begge ben har brug for "medical tape" (sportstape, red.) på forsiden af begge ben, hvilket tilfældigvis er præcist dér, hvor det vil være en aerodynamisk fordel, skriver Chris Boardman på Twitter.

OL-guldvinderen i 4000 meter individuelt forfølgelsesløb ved OL i Barcelona i 1992 peger på, at de danske ryttere under kvalifikationen bar tape på begge skinneben, som gik op til under knæet.

Det skulle altså give danskerne en fordel.

Chris Boardman henviser til en passage i UCI's regulativer, der handler om, at det er forbudt at benytte visse elementer, som ikke er essentielle.

Senere har den 52-årige brite trukket lidt i land i et nyt tweet for "at skabe klarhed".

- Jeg tror, at det danske hold har fået ok fra Den Internationale Cykelunion (UCI) til at bruge tapen, skriver han.