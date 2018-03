Britisk atletikboss rodes ind i russisk dopingskandale

Sådan lyder konklusionen i en rapport, som er udarbejdet af en komité i Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), der hører under den britiske regering med ansvar for blandt andet sport.

Rapporten beskylder Coe for at have vildledt det britiske parlament i december 2015, da han svarede på spørgsmål om mulig korruption i russisk atletik.

Dengang svarede Coe, at han ikke kendte til specifikke beskyldninger om korruption i russisk atletik, før en tysk dokumentar blev vist på ARD i december 2014.

Men det er ikke sandt, lyder det i rapporten, som blandt andet har til formål at bekæmpe doping i sport.

I juni 2016 afslørede en dokumentar på BBC, at Coe blev advaret om den russiske atletikskandale af David Bedford, som er tidligere verdensrekordholder i 10.000-meter løb.

Bedford sendte ifølge BBC-dokumentaren en e-mail til Coe i august 2014. Dengang var Coe vicepræsident i IAAF.

Coe hævder dog hårdnakket, at han ikke læste eller åbnede de vedhæftede filer fra Bedford, men bare sendte dem videre til den etiske komité i IAAF.

Derfor mener Coe ikke, at han kunne have kendt til detaljerne om eventuel korruption i forbundet.

Det strider dog imod, hvad Coe 14. august 2014 oplyste i en e-mail til Michael Beloff, chefen for den etiske komité i IAAF.

- Jeg har de seneste dage modtaget dokumentation fra David Bedford om seriøse anklager fra den kvindelige russiske atlet Shobukhova.

- Formålet med denne besked er selvfølgelig at fortælle dig, at jeg nu blevet gjort opmærksom på beskyldningerne, skrev Coe til Beloff.

I rapporten kritiseres svarene fra Coe et halvt år senere, hvor han påstod ikke at vide noget.

- Det er sager af den største alvor, og den påvirker billedet af både Lord Coe og IAAF, lyder det i rapporten.

Coe afviser kritikken og mener ikke, at det, han har sagt, og den viden, han skulle have fået fra Bedford, strider i hver sin retning.

Rapporten roser Bedford for at kaste lys over sagen. Bedford fortæller også, han talte i telefon med Coe, inden han sendte e-mailen.

I e-mailen var der oplysninger fra den russiske maratonløber Liliya Shobukhova, som havde betalt en halv million euro for at få dækket over en positiv dopingprøve, efter at hun var blevet afpresset af IAAF-officials.

Dopingsagen i russisk atletik eskalerede senere og betød, at russiske atletikudøvere blev udelukket fra internationale atletikstævner.

Siden har den sag og andre sager holdt Rusland fra at kunne deltage som nation ved blandt andet vinter-OL tidligere i år. En række russiske atleter fik dog lov til at stille op under det olympiske flag.