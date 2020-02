En flok unge drenge ses her under en træning i Gellerupparken i Aarhus. (Arkivfoto)

Artiklen: Briter forbyder hovedstødstræning for børn

Briter forbyder hovedstødstræning for børn

Fremover skal man være U12-spiller for at træne hovedstød i England, Skotland og Nordirland.

Det er slut med at træne de yngste engelske, skotske og nordirske fodboldspillere i hovedstød.

Mandag har de tre lande offentliggjort nye retningslinjer for hovedstødstræning i ungdomsfodbold. Det skriver forbundene på deres hjemmesider.

Her fremgår det, at børn til og med U11-niveau ikke må træne hovedstød. Fra U12, må man træne det en gang per måned, men maksimalt fem hovedstød.

Fra U13 må det trænes en gang per uge, mens det fra U14 til U16 må trænes ugentlig med op til ti hovedstød.

På U18-niveau hedder det, at antallet af øvelser "skal reduceres så meget som muligt".

En skotsk undersøgelse, der blev offentliggjort i oktober, konkluderede, at tidligere elitefodboldspillere har tre en halv gang større risiko for at blive ramt af demens.

Der er dog endnu ikke fundet noget endeligt bevis for, at den forhøjede demensrisiko skyldes mange hovedstød i fodboldkarrieren.

Beslutningen om at ændre retningslinjerne er taget for "at formindske eventuelle risici".

I de nye retningslinjer er der ikke noget forbud mod at heade i kamp. Det skyldes, at der er tale om forholdsvis få hovedstød.

Alle ungdomstrænere i landene skal fra sommeren 2020 bestå et onlinekursus i hjernerystelser.

I USA har børn under ti år forbud mod at heade til bolden, mens der er hovedstødsrestriktioner for spillerne i alderen 11-13 år, skriver AFP.

I Danmark har Dansk Boldspil-Union (DBU) tidligere fjernet hovedstød fra programmet i ungdomstræneruddannelsen. Unionen forbyder ikke hovedstød for børn, men anbefaler, at man lader være.

Formanden for DBU's medicinske udvalg, Per Bjerregaard, understregede i en nyhed på dbu.dk i januar, at den skotske undersøgelse ikke bør give anledning til bekymring for forældre, der sender deres børn til fodboldtræning.

- Forældre har ikke grund til at frygte, at deres børn er i særlig risiko ved at spille fodbold og heade til bolden. Det er der allerede belæg for.

- Dertil kommer, at der ikke er flere hjernerystelser hos fodboldspillere end hos andre piger og drenge i andre sportsgrene, og der er altså ikke nogle undersøgelser, der viser øget risiko for, at børn udvikler demens eller kognitive vanskeligheder senere i livet på grund af fodbold, sagde han.