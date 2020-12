Brexit strammer transferreglerne for engelske klubber

Men kommende danske stortalenter kommer ikke til at kunne lave samme skifte. På grund af Brexit kommer der nemlig mere strikse regler for transfervinduet i britisk fodbold.

I fremtiden er det ikke tilladt at hente udenlandske spillere under 18 år. Samtidig skal alle EU-borgere have arbejdstilladelse for at kunne skifte til en britisk klub.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af meddelelser fra Det Engelske Fodboldforbund, De Engelske Fodboldligaer (EFL) og Premier League.

Reglerne træder i kraft, således de også omfatter det kommende transfervindue i januar.

- Efter Brexit vil klubber ikke frit være i stand til at hente spillere fra EU. Spillere fra EU-lande, som vil spille i de britiske ligaer, skal have en arbejdstilladelse på lige fod med de nuværende regler for alle andre ikke-EU-spillere, lyder det.

Kriterierne for at få en arbejdstilladelse er bygget på et pointsystem, og her spiller det blandt andet ind, hvor mange landskampe- eller ungdomslandskampe spilleren har opnået.

Desuden vil det fremover maksimalt være tilladt at hente op til seks U21-spillere på en sæson.

Alle restriktioner vil blive evalueret og gennemgået igen inden sommerens transfervindue.