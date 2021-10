Brentfords gode sæsonstart overrasker landsholdsspiller

- Jeg havde ikke regnet med det, men jeg vidste, at vi havde meget kvalitet at byde på i Premier League. Men det er lidt over forventning, at det er gået så godt, og nu er det bare om at klø på. Vi har vist, at vi hører til i Premier League, og det har været meget vigtigt for os at vise det, siger Nørgaard.

Den gode sæsonstart får dog ikke Brentford til at justere målsætningen.

- Vi har hele tiden snakket om at ende så højt som muligt og ikke om at undgå nedrykning. Men det er ikke sådan, at vi siger, at nu skal vi i Champions League efter 12 point i syv kampe. Det er vigtigt at tage en kamp ad gangen i Premier League, siger Christian Nørgaard.

Han påpeger, at det har været lige så svært at rykke op fra den næstbedste række, som det har været at spille i en af verdens mest profilerede ligaer, men at modstanderne nu har lidt større individualister.

- Den individuelle klasse er større i Premier League, spiller for spiller er modstanderne bedre, men det er også bare 11 spillere på det modsatte hold, og vi har også gjort det godt, fordi vi ikke har været alt for imponerede af modstanderne.

- Det har været vigtigt, at vi har følt, at vi kan spille med på samme vilkår, siger danskeren.

Brentford trænes af danske Thomas Frank, mens landsmanden Brian Riemer er assistent.

Førsteholdstruppen tæller syv danskere, heriblandt Mathias "Zanka" Jørgensen, der kom til klubben for fire uger siden. Han har allerede imponeret, fortæller Christian Nørgaard.

- "Zanka" har været en fantastisk tilføjelse, og jeg tror faktisk, at han er den eneste på vores hold med Premier League-erfaring.

- Han har det med at spille rigtig god fodbold i de store kampe, og i Premier League er der kun store kampe, og han har allerede vist, at han er en meget vigtig tilføjelse for os, siger Nørgaard.

Ud over Nørgaard og "Zanka" er danskerne Mads Bech Sørensen, Luka Racic, Mads Roerslev, Mads Bidstrup og landsholdsspilleren Mathias Jensen også at finde i Brentfords Premier League-trup. Rasmus Ankersen er fodbolddirektør i klubben.