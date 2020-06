Brentford slår topholdet og springer op som treer

Der var godt med dansk islæt, da Brentford spillede sig inden for fem points afstand af en direkte oprykning til Premier League med en 1-0-hjemmesejr over topholdet West Bromwich.

Kenneth Zohore fik spilletid i anden halvleg for West Bromwich, men han kunne ikke forhindre de tre landsmænd, som Thomas Frank havde givet en startplads i kampen for Brentford, i at snuppe de tre point.