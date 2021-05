Brentford slår Bournemouth og er en sejr fra oprykning

Brentford vandt lørdag 3-1 hjemme over Bournemouth, og det var nok til en samlet sejr på 3-2. Den første kamp havde Bournemouth vundet med 1-0.

For andet år i træk er danskerklubben Brentford klar til en en finalekamp om at rykke op i Premier League.

Kampen endte dermed som en stor triumf for manager Thomas Franks tropper.

Men Brentford, der gjorde brug af fem danske spillere undervejs, fik ellers en skrækkelig start.

Arnaut Danjuma bragte Bournemouth foran 1-0 efter blot seks minutter, og på det tidspunkt så det særdeles godt ud for udeholdet, som var foran med to mål.

Efter et kvarter fik Brentford dog udlignet til 1-1 efter et straffespark af angriberen Ivan Toney. Der blev ikke spillet med reglen om udebanemål, så der var igen stor spænding om den samlede sejr.

Bournemouth hjalp ikke sig selv ved at blive reduceret til ti spillere efter lidt under en halv time, da Chris Mepham så rødt.

Fem minutter inde i anden halvleg scorede Vitaly Janelt til 2-1 for Brentford, og så stod det pludselig helt lige i det samlede regnskab.

Indskiftede Marcus Forss stod for den afgørende scoring, da han stak benet frem ved forreste stolpe og dirigerede en hård aflevering i nettet.

Christian Nørgaard nåede aldrig at komme i aktion for Brentford, da han udgik med en skade under opvarmningen.

Philip Billing spillede hele kampen for Bournemouth.

Hos Brentford startede Mathias Jensen, Emiliano Marcondes, Henrik Dalsgaard og Mads Roerslev inde, mens Mads Bidstrup kom ind i kampens sidste minutter og var med til at forsvare sejren hjem.

I finalen, som spilles lørdag 29. maj på Wembley, skal Brentford møde enten Swansea eller Barnsley.

Sidste år tabte Brentford den afgørende kamp til Fulham, som i stedet rykkede op i Premier League.