Brentford deler med Liverpool i hæsblæsende PL-brag

Med det ene point har Brentford nu ni af slagsen på niendepladsen i Premier League. Liverpool topper tabellen med 14 point.

Thomas Frank råder over mange danskere, men havde fra start kun sendt Christian Nørgaard på banen. Kort før pausen kom der dog en mere, da Mathias "Zanka" Jørgensen blev skiftet ind.

Fra første fløjt blev der spillet underholdende fodbold i et højt tempo med chancer i begge ender.

Det var Brentford, der åbnede målscoringen. En tværaflevering sejlede lige forbi adskillige både Liverpool- og Brentford-spillere. Bolden endte ved bageste stolpe, hvor Ethan Pinnock prikkede den ind.

Føringen holdt dog ikke længe. Et kvarter før pausen steg Diogo Jota til vejrs og headede et indlæg fra Jordan Henderson i mål.

Scoringen blev starten på en periode med stigende Liverpool-overtag. Den fortsatte efter pausen, og efter små ti minutter blev det 2-1 til gæsterne.

Mohamed Salah scorede fra tæt hold sit Premier League-mål nummer 100 i Liverpool-trøjen efter at have modtaget en fremragende aflevering fra Fabinho.

Men Brentford svarede igen og fik udlignet til 2-2 kort efter. En høj bold ind i Liverpool-feltet endte med, at Pontus Jansson først bankede bolden på overliggeren, hvorefter tyske Vitaly Janelt headede den ind.

Igen kunne Thomas Frank dog ikke nå at glæde sig over målet ret længe. Et par minutter efter udligningen trykkede Liverpools Curtis Jones af fra distancen, og Brentfords Kristoffer Ajer endte med at få en uheldig rolle, da nordmanden snittede bolden, så den røg i mål.

Kampen fortsatte med at bølge frem og tilbage. Med cirka et kvarter tilbage blev Christian Nørgaard hevet ud til fordel for Yoane Wissa.

Det var en god beslutning af Thomas Frank, for der var kun gået en lille håndfuld minutter, da congoleseren havde udlignet til 3-3.

Kort tid efter var jublen igen ved at bryde løs på stadion, da Ivan Toney så ud til at have bragt Brentford foran, men angriberen var offside, og målet talte ikke.

I slutfasen var der chancer til begge hold, men det underholdende opgør endte altså uafgjort.