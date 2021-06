Bred trup hjælper Danmark til EM-succes

Hele 20 af de 23 markspillere har fået spilletid indtil videre, og spillere, der er startet på bænken, er blevet skiftet ind uden at have sænket niveauet. Tværtimod.

De første fire EM-kampe har vist, at der er rigeligt at skyde med fra bænken i Danmarks 26 mand store EM-trup.

Det er landstræner Kasper Hjulmands forklaring på, at Danmark i slutfasen af alle fire EM-kampe i hans øjne har haft et spillemæssigt overtag og et fysisk overskud. I både gruppekampen mod Rusland og i ottendedelsfinalen mod Wales scorede Danmark to mål i slutfasen.

- Mange går rigtig meget op i, hvem der starter inde i kampene, men det er lige så vigtigt, hvem der slutter dem, for mange fodboldkampe bliver først afgjort i det sidste kvarter.

- Her har vi i alle kampe haft et fysisk overtag, fordi vi har kunnet sætte spillere ind, der er på samme niveau, som dem der er startet inde. Derfor har vi kunnet holde trykket på modstanderne, og det er et meget vigtigt våben, siger han.

Hjulmand mener, at bænkene hos de største EM-nationer måske overgår Danmarks i kvalitet, men at niveauet i den danske trup er mere jævnt.

- Jævnbyrdigheden i vores brede trup er meget, meget stor. Vi ligger virkelig og skubber på hinanden, og konkurrencen er stor. Vi kan se på træningerne, at alle byder sig til og gør, hvad de kan for at vise, at de skal spille.

- Den konkurrencesituation er helt afgørende for vores niveau, siger landstræneren.

Andreas Cornelius er en af de danske reservespillere under EM. Angriberen er blevet skiftet ind i alle fire kampe, og brugen af stort set hele truppen er fordrende for humøret i EM-lejren, påpeger han.

- Det betyder meget for stemningen på holdet, at så mange spillere har været på banen. Alle føler sig som en del af holdet, og det giver noget humør, så truppen fungerer bedre, end hvis det var 11 spillere, som spillede hver gang, og vi andre sad og kiggede, siger Cornelius.

Det kan Nicolai Boilesen nikke genkendende til efter at have fået EM-debut i de sidste 13 minutter mod Wales.

- Jeg har siddet på tribunen til to kampe og været den første til at juble over vores mål, men jeg vil da lyve, hvis jeg ikke sagde, at det betyder noget for mig at have spillet og brugt den energi, som jeg har oparbejdet de seneste uger, siger han.

Et andet positivt tegn på landsholdets bredde er, hvordan formodede reserver har grebet chancen i startopstillingen.

Det omfatter eksempelvis Mikkel Damsgaard, som startede inde mod Belgien og ikke har været til at komme udenom siden. Det gælder også Kasper Dolberg, der fik sin første EM-start mod Wales og takkede for tilliden med to mål.

Der er dog fem spillere i EM-truppen, der endnu ikke har fået spilletid i kampen. Det er de to reservemålmænd, Robert Skov, Anders Christiansen og Mathias "Zanka" Jørgensen. Landstræneren betegner dem alle som "skjulte helte" og vigtige for Danmarks EM-succes. Han fremhæver særligt sidstnævnte.

- "Zanka" har været 100 procent professionel, og han er virkelig steppet op i træningerne. Når vi laver 11 mod 11-spil, og han hver gang har fået den forkerte farve trøje, så sørger han for at organisere det hold. Til alle træninger har han vist høj, høj kvalitet.

- Han bidrager med godt humør, han taler og stikker lidt til de unge, og han har et enormt stort øje for fællesskabet. Så det er en af mine bedste beslutninger at tage "Zanka" med. Han har også så meget kvalitet, at han sagtens kan nå at komme på banen, siger Hjulmand.

Den ros glæder stopperen.

- Det er et dejligt skulderklap, og det bidrager til følelsen af, at vi alle er vigtige, siger "Zanka".