Brasilien vinder forlænget OL-finale i fodbold

Den ordinære kamp endte 1-1 efter en brasiliansk scoring i første halvleg og en spansk udligning efter pausen.

Forud for OL var de to slagkraftige mandskaber bookmakernes største favoritter til olympisk guld, men vejen til finalen var nervepirrende for dem begge.

Brasilien sikrede finalebilletten gennem en straffesparkssejr over Mexico i semifinalen, mens Spanien vandt via forlænget spilletid i både kvartfinalen mod Elfenbenskysten og semifinalen mod Japan.

Derfor var lagt op til en helt lige finaledyst, men Brasilien havde overtaget i størstedelen af både den ordinære og den forlængede spilletid. Brasilianerne kom frem til mange lige ved og næsten-situationer, men skulle altså bruge 120 minutter på at tilkæmpe sig guldmedaljerne.

Med syv minutter til pausen fik Brasilien straffespark. Det blev Everton-angriberen Richarlison sat til at eksekvere, men det gjorde han ikke godt. Efter et spøjst tilløb høvlede han bolden langt over mål.

Richarlison kunne dog glæde sig over, at hans holdkammerater sørgede for en føring med et mål lige før pausen.

38-årige Dani Alves nåede akkurat bolden, før den røg ud over baglinjen, og hans højt svævende indlæg nåede frem til Matheus Cunha, der tog bolden ned mellem to forsvarsspillere og klaskede den i mål.

Efter pausen havde Brasilien bolden mest, men det var Spanien, som fik nettet til at blafre efter en times spil. Mikel Oyarzabal, der har været Spaniens nok vigtigste spiller i turneringen, kom glidende ind i et perfekt indlæg og flugtede bolden utageligt i nettet.

Der skulle gå 47 minutter, før kampens næste mål kom. Det stod kantspilleren Malcom for.

Herrernes OL-fodboldturnering er sædvanligvis for U23-spillere, men på grund af OL-udsættelsen var det i år en U24-turnering. Derudover må tre spillere være ældre end aldersgrænsen.