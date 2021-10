Brasilien og Neymar rundbarberer Uruguay i VM-kvalifikationen

Det var den brasilianske anfører selv, der åbnede ballet, da han modtog en høj stikning fra midtbanespilleren Fred, hvorefter han rundede Uruguays målmand og sendte bolden imellem benene på en forsvarsspiller inde på stregen.

Bare otte minutter senere udbyggede hjemmeholdet føringen.

Her sendte Lucas Paqueta et indlæg ind over til Neymar, hvis afrettede skud røg lige ind i fødderne på Leeds-spilleren Raphinha ved bageste stolpe, hvor han let kunne gøre det til 2-0.

Uruguays Fernando Muslera var til tider en enmandshær i målet for udeholdet.

I løbet af kampen leverede han blandt andet en fremragende dobbeltredning efter forsøg fra Gabriel Jesus og Raphinha.

Blandt højdepunkterne var også en fantastisk dykkende redning med en hånd på et skud fra Gabriel Barbosa.

I anden halvleg kunne målmanden dog ikke forhindre Brasilien i at lukke kampen. Det skete, da Neymar sendte Raphinha i dybden på et hurtigt kontraangreb i det 57. minut, hvorefter Leeds-spilleren hamrede bolden ind ved fjerneste stolpe.

I det 76. minut fik Luis Suarez pyntet på resultatet for Uruguay på et fantastisk frispark, inden Gabriel Barbosa seks minutter senere gjorde det til 4-1 på et indlæg fra Neymar.

Resultatet betyder, at Brasilien fastholder sin førsteplads i den sydamerikanske VM-kvalifikation med 31 point efter 11 kampe.

Dermed er holdet så godt som sikret en plads ved næste års VM i Qatar.

Der er i alt ti hold i puljen. De fire bedste kvalificerer sig direkte til VM, mens en placering som nummer fem udløser en playoffkamp om deltagelse.

Femtepladsen tilhører i øjeblikket Uruguay.