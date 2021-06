Brasilien bekræfter fodboldværtskab trods problemer i kulissen

Det betyder dog langt fra, at alt nu er klappet og klart, da truslen fra coronavirus, politiske splittelser i Brasilien og en mulig retssag stadig hænger som en sort sky over turneringen, der begynder om mindre end to uger.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, bekræfter tirsdag, at landet har sagt ja til at agere nødværter for den problemfyldte fodboldturnering Copa America.

Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, fik mandag flere til at spærre øjnene op, da forbundet udnævnte Brasilien som værter i stedet for Argentina på grund af en kraftig smittestigning i sidstnævnte land.

Det skete på trods af, at Brasilien har registreret næstflest dødsfald under hele pandemien. Landet melder også stadig om titusindvis af smittede på daglig basis.

Senere samme dag blev der så slået endnu mere tvivl om det nye værtskab, da Bolsonaros stabschef, Luis Eduardo Ramos, sagde, at Brasilien endnu ikke havde takket endeligt ja.

Tirsdag bekræfter både Bolsonaro og Ramos dog, at turneringen har fået grønt lys.

Bolsonaro siger på et pressemøde tirsdag, at guvernørerne i Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul og Goias har sagt ja til at have kampe i deres stater. Det samme har hovedstaden Brasília.

Bolsonaro tilføjer, at kampene vil blive spillet uden fans. Brasilianske medier skriver, at Conmebol presser på for som minimum at få tilskuere til finalen.

Trods meldingerne fra Brasilien er der stadig masser af faldgruber for arrangørerne.

Et af landets største oppositionspartier har således bedt højesteret om at blokere for turneringen på grund af smittefare.

Copa America blev sidste år udskudt med et år på grund af pandemien. Den skulle efter planen have været holdt i Argentina og Colombia fra 13. juni til 10. juli.

20. maj blev Colombia dog taget af plakaten som værter på grund af dødelige regeringsprotester i landet, inden det samme altså skete for Argentina.