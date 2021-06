Brasilien åbner omstridt Copa America med sejr over Venezuela

Men trods sponsorproblemer, store protester og flere coronaudbrud lykkedes det natten til mandag dansk tid det brasilianske landshold at tage hul på turneringen med en sejr på 3-0 over Venezuela.

På hjemmebanen i hovedstaden Brasília dominerede værterne deres uerfarne modstandere fra start til slut med mål fra Marquinhos, Neymar og Gabriel Barbosa.

Men åbningskampen vil formentlig mest blive husket for, at det overhovedet lykkedes at få den sparket i gang.

Det er nemlig bare to uger siden, at turneringen blev flyttet til Brasilien. Oprindeligt var Colombia og Argentina udpeget som værtslande.

Colombia blev droppet på grund af dødelige regeringsprotester. Senere fik også Argentina frataget værtskabet på grund af coronasituationen i landet.

Derefter landede værtskabet i Brasilien. Men det udløste stor utilfredshed på grund af frygten for, at begivenheden vil medføre stigende coronasmitte i den i forvejen hårdt ramte sydamerikanske nation.

I den forgangne uge nåede spørgsmålet om værtskabet så hele vejen til Brasiliens højesteret. Her gav et flertal af dommerne torsdag - bare tre dage før turneringsstarten - den endelige tilladelse til, at Copa America kunne afvikles.

I de efterfølgende dage er problemerne dog fortsat med at skylle ind over turneringen. Spillere og officials fra tre forskellige lande er således allerede blevet testet positive for coronavirus.

Deriblandt Brasiliens modstandere i åbningskampen, Venezuela.

Holdet meddelte fredag, at hele otte spillere var blevet testet positive. Derfor måtte træneren aftenen før kampen mod Brasilien indkalde hele 15 nye spillere.

Og det kunne ses på banen natten til mandag, hvor Venezuela ikke havde meget at skyde med.

Copa America, der slutter 10. juli, skulle oprindeligt være afviklet i sommeren 2020, men blev udskudt et år på grund af coronapandemien.

Brasiliens landshold har tidligere meddelt, at holdet spiller turneringen i protest på grund af kaosset omkring afviklingen. Flere store sponsorer har også trukket sig ud.