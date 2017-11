Brasilianske fodboldstjerner får revanchekamp mod Norge

Det var stik mod alles forventning, at det norske fodboldlandshold en lun sommeraften i Marseille i 1998 vandt 2-1 over de forsvarende verdensmestre fra Brasilien under VM i fodbold.

23. juni - på selve datoen for VM-kampen - mødes spillerne fra dengang igen.

Det betyder, at brasilianske ikoner som Ronaldo, Bebeto og Roberto Carlos rejser til Oslo for at møde Kjetil Rekdal, Tore André Flo, Håvard Flo, Dan Eggen, Erik Mykland og resten af Norges gyldne generation.

På trænerbænken er det også som dengang Egil "Drillo" Olsen, der skal forsøge at guide nordmændene til endnu en sejr.

- Jeg har aldrig tabt til Brasilien, og det kommer jeg heller ikke til at gøre denne gang, lyder det fra den pragmatiske træner.

Den tidligere superstjerne Ronaldo går med planer om at ødelægge den statistik.

- Jeg tager til Ullevaal i juni for at genoprette Brasiliens ære. Jeg kan ikke forstå, at man stadigvæk snakker om den kamp, det var bare held, at Norge vandt, siger Ronaldo.

Revanchekampen vises på Norges public service-kanal, NRK, og kommentatorerne vil være de samme, som kommenterede opgøret i 1998.

Det har taget over fire år at få revanchekampen i stand, oplyser arrangøren.

Bebeto bragte Brasilien foran 1-0 efter 78 minutter under gruppekampen i 1998. Fem minutter senere udlignede Tore André Flo, før Kjetil Rekdal sørgede for sensationen og norsk avancement med et mål på straffespark i det 89. minut.

Norge tabte 0-1 til Italien i ottendedelsfinalen, mens Brasilien undervejs slog Danmark ud i kvartfinalen, før Frankrig bankede brasilianerne med 3-0 i VM-finalen.