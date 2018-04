Brasiliansk offensivprofil forlænger med Liverpool

Men hans vigtighed for holdet er ikke gået Liverpools næse forbi, og nu bliver han belønnet med en ny "langvarig" kontrakt.

Det skriver Liverpool på sin hjemmeside uden at oplyse om kontraktens længde.

- Klubben har taget mig fantastisk ind, og jeg er vokset ved at arbejde med holdets opbakning, siger Firmino.

- Alt passer perfekt. Mine holdkammerater er fantastiske, og jeg er meget taknemmelig for at spille med dem i den her klub.

26-årige Firmino kom til Liverpool fra Hoffenheim i 2015 og har spillet 140 kampe for klubben.

Tidligere på ugen var han en af drivkræfterne bag holdets 5-2-sejr over Roma i Champions League. Her scorede han to af Liverpools mål præcis som kollegaen Salah.