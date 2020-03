Brasiliansk fodboldforbund stopper turneringer efter protester

Mens stort set alle fodboldturneringer rundt om i verden er blevet sat på pause på grund af coronavirus, blev der søndag stadig spillet professionel fodbold flere steder i Brasilien.

Det foregik dog i hvert fald i et tilfælde under protester. Holdet Gremios spillere gik således på banen iført masker i utilfredshed over at skulle at spille et opgør i det regionale delstatsmesterskab.