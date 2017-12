Brasilianere fører an i Liverpools udradering af oprykker

Før lørdagens kamp var Brighton ubesejret i seks hjemmekampe i streg. Men den stime var Liverpool ikke indstillet på at bidrage til.

De rødblusede gæster trykkede på fra start, og fire minutter inde i kampen gav det en tilfældig mulighed til Mohamed Salah, der kom fri i venstre side af feltet.

Vinklen blev dog en anelse for spids, så egypterens afslutning voldte ikke Brighton-målmand Mathew Ryan de store problemer.

Senere i halvlegen udnyttede Liverpool en gylden periode på to minutter til at score to gange.

Først satte Emre Can panden på et hjørnespark, og i det 32. minut afsluttede Roberto Firmino et stærkt Liverpool-angreb ved at sparke første gang på et fladt indlæg.

Scoringen gjorde det til 2-0, som også var pausestillingen.

Anden halvleg begyndte med en enorm chance til oprykkerne. Den blev ikke udnyttet, og Liverpool slog straks kontra. Salah fandt Firmino, der i fri position smækkede bolden i nettet og blev dobbelt målscorer.

Det lignede en afgørelse på kampen, men blot tre minutter efter fik Brighton straffespark efter et skub i ryggen fra Jordan Henderson.

Glenn Murray konverterede det til en scoring ved at sætte bolden højt i målet. Det reducerede Liverpools føring til 1-3.

Et dæmpet frispark fra Philippe Coutinho gik elegant under muren til 4-1 i det 87. minut. Kampens punktum blev efterfølgende sat af Liverpool få minutter før tid.

Igen var det Coutinho, der var manden bag. Brasilianerens afslutning blev noget heldigt ramt på vejen af Lewis Dunk og gik i kassen til den endelige sejr på 5-1.

Andetsteds fortsatte Leicester den fornuftige periode hjemme mod Burnley. Demarai Gray scorede til slutresultatet 1-0 på en returbold i det sjette minut.

Et mål af Wilfried Bony efter tre minutter åbnede kampen mellem Stoke og Swansea med en knaldhård inderside. Opgøret endte dog med en Stoke-sejr på 2-1.

West Bromwich spillede 0-0 med Crystal Palace.