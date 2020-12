Brasilianer sender Liverpool til tops med sent mål

Onsdag aften blev angriberen Roberto Firmino den helt store helt på Anfield, hvor Liverpool vandt topkampen over Tottenham med 2-1. På kanten til tillægstiden scorede han sejrsmålet på hovedstød.

Dermed går Liverpool forbi netop Tottenham i tabellen, og tre point adskiller nu rækkens to bedste hold.

Samtidig kan Liverpool også glæde sig over, at rækkens øvrige tophold og formodede konkurrenter ikke har formået at hente en sejr i midtugen.

Foruden Tottenham er spillerne hos Southampton, Leicester, Chelsea og Manchester City gået fra banen uden tre point tirsdag eller onsdag. Everton på femtepladsen formåede dog at vinde, mens Manchester United først skal i aktion torsdag.

Jürgen Klopp vil nok mene, at sejren var berettiget målt på boldbesiddelse og spilovertag, men omvendt vil José Mourinho formentlig argumentere for, at hans hold havde de største chancer og blandt andet ramte stolpen i anden halvleg.

Det var helt fortjent, da Mohamed Salah i det 26. minut sparkede Liverpool i front. Egypteren var dog også lidt heldig i situationen, da hans skud blev rettet af, så målmand Hugo Lloris ikke havde en chance for at redde forsøget.

Føringen varede kun i lidt over fem minutter, før Tottenhams fremragende kontramaskine slog til.

Son Heung-min blev sendt i dybden og løb fra sin oppasser, før han sikkert sendte bolden ind forbi Alisson Becker i Liverpool-målet.

Efter pausen var Liverpool fortsat mest på bolden, men Tottenham bed bedre fra sig og var tæt på at tage føringen flere gange.

Til sidst gik det dog galt for gæsterne på et hjørnespark. Her scorede Roberto Firmino til 2-1, da han timede sit hovedstød perfekt.

Pierre-Emile Højbjerg måtte derfor forlade banen kort efter uden point. Den danske landsholdsspiller havde lavet et stort løbearbejde på Tottenhams midtbane. Undervejs havde han også pådraget sig et gult kort.

Forud for kampen blev tidligere Liverpool-manager Gérard Houllier mindet med et minuts klapsalver. Franskmanden, der var Liverpool-manager i perioden 1998-2004, døde natten til mandag.