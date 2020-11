Brandvarme Emily skriver historie med triumfhattrick

Blå bog

* Turneringssejre på Ladies European Tour: 5.* Som tiårig begyndte hun at spille golf i Smørum Golfklub.* Som 14-årig vandt hun DM i hulspil på seniorplan som den yngste nogensinde.* Som 17-årig vandt hun EM for amatører og modtog Den Gyldne Golfbold, der gives til årets danske golfspiller.* I 2015 blev hun kåret som "Årets Rookie" (den bedste førsteårsspiller) på Ladies European Tour. Samme år tog hun karrierens første titel på Ladies European Tour, da hun vandt India Open.* I 2017 blev hun den første dansker i ti år til at deltage i Solheim Cup, kvindernes pendant til Ryder Cup.* I 2020 har hun sejret ved fire turneringer - Czech Open i slutningen af august samt Saudi Ladies International, The Saudi Ladies Team International (individuelt) og Open de España i november.