Brandvarm dansker bomber sig på delt førsteplads i Norge

Det skete, da hans klub, Bodø/Glimt, på udebane besejrede Haugesund med 4-0.

Junker har scoret 13 mål i sine seneste otte kampe og ligger side om side med Kristiansund-spilleren Amahl Pellegrino fra Kristiansund øverst på målskytternes hitliste.

Pellegrino nettede selv to gange onsdag aften og sørgede dermed for at holde trit med sin danske rival i duellen om topscorertitlen.

Kristiansund-spilleren har brugt 27 kampe til at score sine 25 mål, mens Junker blot har været på banen i 24 ligaopgør i denne sæson.

Junker, der har en fortid i Randers, AGF og Horsens, scorede sit holds første, tredje og fjerde mål, mens hans landsmand Philip Zinckernagel stod bag 2-0-scoringen.

Zinckernagel er oppe på 19 fuldtræffere i sæsonen. Det rækker til en tredjeplads på topscorerlisten.

Den danske succesduo har med de mange mål spillet en central rolle i Bodø/Glimts suveræne sæson, der er blevet belønnet med klubbens første mesterskabstitel nogensinde.

Onsdagens sejr var Bodø/Glimts 25. ud af 29 mulige i denne sæson. På programmet er der nu kun én ligakamp tilbage, nemlig hjemmekampen mod Viking 22. december.

Her skal Kasper Junker fortsætte jagten på topscorertitlen og samtidig håbe på, at Pellegrino ikke samtidig har skud i støvlerne. Pellegrino og Kristiansund mangler at afvikle to kampe.

To danskere er tidligere sluttet som norsk topscorer. Den første var Christian Gytkjær i 2016, mens Nicklas Bendtner fulgte op året efter. Begge spillere repræsenterede Rosenborg.