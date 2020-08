Brandvarm Asgreen slipper for slid i jagten på Tour-sejr

Den nykårede danmarksmester er steget i graderne på Quick-Step, og det betyder, at han overlader det lidt monotone føringsarbejde til holdkammeraten Tim Declercq, som kan se frem til masser af tv-tid i de kommende uger.

Tiden som fremskudt arbejdshest med et helt Tour de France-felt på slæb er forbi for Kasper Asgreen.

Asgreen skal i stedet skal bruge sine mange kræfter på at køre offensivt og aggressivt, når muligheden opstår.

- Min rolle bliver en hel del friere, end den var sidste år. Dengang var jeg på holdet udelukkende for at føre. Forhåbentlig rammer jeg nogle udbrud og kommer til at køre efter en etapesejr.

- Det viser selvfølgelig, at jeg er på vej frem på holdet. Det kommer i takt med, at man laver resultater. Så får man mere frihed, siger Kasper Asgreen.

Efter et brag af en sæson sidste år har mange øjne været rettet mod danskeren. Men han ikke ladet sig forstyrre af den øgede opmærksomhed. I stedet har han fortsat rækken af gode resultater.

Han tog en imponerende solosejr i Kuurne-Bruxelles-Kuurne i februar. Og han lavede en lignende præstation så sent som i søndags, da han kørte konkurrenterne i sænk ved DM.

Det er dog ikke altafgørende for ham at tage sin første Tour de France-etapesejr allerede i år.

- Mest af alt håber jeg på at være konkurrencedygtig og kunne køre nogle finaler.

- Kan jeg det, vil det være et succesfuldt Tour de France for mig. Om jeg får en etapesejr, kommer helt an på, hvordan benene har det, og hvordan taktikken er, siger Asgreen.

På løbets første etaper omkring Nice er der lagt op til, at andre Quick-Step-stjerner træder frem på scenen.

Lørdag ligner det en sprinterafgørelse, hvor Sam Bennett vil være blandt favoritterne. Og søndagens bjergetape kunne være en sag for Julian Alaphilippe.

Franskmanden blev en af løbets helt store figurer sidste år, hvor han kørte 14 dage i den gule førertrøje.

- Vi har kørt ruten igennem, og det ligner en oplagt etape for Julian. Det kunne være fedt, hvis det lykkes at komme lige så godt fra start som sidste år, siger Kasper Asgreen.

Udsigten til eventuelt at skulle forsvare en førertrøje skræmmer ikke den 25-årige dansker.

- Det vil selvfølgelig give os mere arbejde, men det er også en fornøjelse at have førertrøjen i verdens største cykelløb. Det er der nok ikke nogen, der vil have noget imod, lyder det fra Asgreen.