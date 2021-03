Braithwaites fart fascinerer Israels landstræner

Israels fodboldlandstræner, østrigeren Willi Ruttensteiner, er imponeret af, hvordan Martin Braithwaite torsdag var i stand til at sprinte fra sin oppasser med bolden, da danskeren scorede til 1-0 i Danmarks 2-0-sejr i VM-kvalifikationen.

Fra nærmeste hold kunne Ruttensteiner se den danske raket gøre ondt på en højtstående israelsk bagkæde og til sidst lobbe bolden i mål.

- Braithwaite har stor fart, og det var vildt at se fra sidelinjen, hvor hurtig han er. Sådan en mand er farlig for en offsidelinje, men det er en del af den risiko, vi spiller med, siger Willi Ruttensteiner.

På trods af nederlaget mener han, at Israel havde stor ære af kampen, og at hans mandskab burde have bragt balance på måltavlen i begyndelsen af anden halvleg, hvor Danmark var presset i bund.

- Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med resultatet, men jeg kan ikke sige andet, end at vi leverede en god indsats mod et virkelig stærkt hold.

- Vi kan ikke forvente, at vi gennem en hel kamp kan matche Danmarks niveau på bolden, men jeg kan være stolt af den måde, vi håndterede mange faser af kampen på.

- I starten af anden halvleg var vi i en situation, hvor Danmark virkelig må have følt, at vi var tæt på at få 1-1. Det havde ikke været ufortjent, og det kan vi være stolte af, siger landstræneren.

Derfor ærgrer det ham, at Danmark fik lukket kampen, da Jonas Wind udnyttede en forsvarsfejl til at lave 2-0-målet midt i anden halvleg.

- Danmark spillede med et rigtig godt presspil og var taktisk virkelig gode. Og så lavede vi nogle individuelle fejl.

- Vi tabte en hovedstødsduel og en løbeduel ved det første mål, og det andet mål var en ufarlig situation, hvor vi var lidt uheldige, og den danske angriber var meget klog. Det er individuelle fejl, som ingen spillere ønsker at lave, men det skete desværre, siger Willi Ruttensteiner.

Israel får mulighed for at revanchere sig på søndag i en hjemmekamp mod Skotland.