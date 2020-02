Braithwaite vil vinde trofæer i Barcelona: Jeg kan ikke vente

- Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at vinde trofæer, siger Martin Braithwaite i en videohilsen.

Efter flere dages rygter blev det torsdag en kendsgerning, at Martin Braithwaite skifter fra Leganes til FC Barcelona.

Torsdag landede han i Barcelona for at gennemgå lægetjek og underskrive kontrakten, og torsdag aften bliver han så præsenteret officielt på stadion.

Allerede tidligt torsdag eftermiddag var han dog klar med en hilsen til Barcelonas fans i en video på klubbens Twitter-konto.

- Jeg er lige landet og har været gennem lægetjek, og jeg har en lang dag foran mig, men vil lige sig hej til jer alle, indleder den nyslåede Barcelona-spiller Braithwaite sin videohilsen til fansene.

- Jeg er virkelig begejstret for at være i klubben. Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at vinde trofæer og alle de øjeblikke, vi skal dele sammen.

Barcelona fik mandag dispensation til at hente en angriber uden for transfervinduet, som en spansk særregel tillader det, hvis man har lægeligt bevis for en langtidsskadet spiller.

Da blev Braithwaites navn nævnt som et varmt emne, og det blev altså kun varmere. Torsdag meddelte Barcelona, at man havde indløst angriberens frikøbsklausul på 18 millioner euro svarende til 134 millioner kroner.

Braithwaite, der har spillet 39 kampe og scoret 7 mål for det danske landshold, har fået en kontrakt i Barcelona, der løber frem til sommeren 2024.

Han fik debut på landsholdet i 2013, og han var manden bag den vitale danske scoring i Irland i november sidste år, hvor Danmark kvalificerede sig til EM med resultatet 1-1.

28-årige Braithwaite fik sit gennembrud i Esbjerg og skiftede i 2013 til franske Toulouse, hvor han blev indtil 2017. Siden har han været forbi Middlesbrough samt Bordeaux på en lejeaftale og altså senest Leganes.