Braithwaite scorer på Messis store rekordaften

Lionel Messi scorede således sit mål nummer 644 for Barcelona, da han cementerede Barcelonas sejr og gjorde det til slutresultatet 3-0.

Dermed slog han legenden Pelés scoringsrekord for en enkelt klub.

Inden da havde argentineren også leveret sæsonens første assist for storklubben, da han lagde op til målet til 1-0, som blev scoret af Clément Lenglet.

Samtidig fik den danske landsholdspiller Martin Braithwaite fuld spilletid.

Det kvitterede han for ved at score til 2-0 for det catalanske storhold.