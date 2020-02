Braithwaite rejser fra nyt hus: Det var mit livs chance

Den 28-årige dansker havde bare slet ikke regnet med, at chancen skulle opstå nu.

Den nyslåede FC Barcelona-angriber Martin Braithwaite har altid troet på, at han en dag ville få chancen i en storklub.

Sammen med hustruen havde han netop købt nyt hus i Madrid, hvor han det seneste år har spillet i forstadsklubben Leganés. Men pludselig fik Braithwaite en føler fra Barcelona.

Det er nu 14 dage siden, og helt indtil mandag aften i denne uge holdt Braithwaite interessen fra verdens måske største klub hemmelig for hele familien.

Torsdag aften blev der med hustruen og tre børn som vidner skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2024.

- Jeg hørte første gang om det for et par uger siden, hvor min agent sagde det til mig. Så blev det mere intensivt hen over weekenden, og jeg har bare gået og ventet. Jeg har ikke sagt det til nogen som helst.

- Mandag aften blev jeg nødt til at sige det til min kone, fordi det var kommet ud i medierne. Hun havde fået mange beskeder fra sine familiemedlemmer, fortæller Braithwaite til de fremmødte danske medier, efter at han torsdag aften er blevet præsenteret.

- Jeg kunne godt se på hende, at hun kiggede lidt underligt på mig, så jeg sagde det til hende mandag aften og mine forældre fik beskeden om tirsdagen. De havde også spurgt til, om det var rigtig, og jeg sagde, at det bare var rygter, forklarer han.

Martin Braithwaite havde set sig selv spille i Leganés i længere tid. Danskeren var med seks ligamål topscorer og en vigtig spiller i bundklubben.

En særlig regel omkring langtidsskadede spillere i spansk fodbold gør det muligt at handle uden for transfervinduet. Det blev udnyttet af Barcelona til at købe Braithwaite fri i Leganes.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle flytte. Jeg har lige købt hus i Madrid.

- Samtidig opstår sådan en mulighed her kun en gang i livet, og den kunne jeg ikke sige nej til. Det forstod klubben (Leganes, red.) også.

- Jeg har al respekt for den klub. Den gav mig muligheden for at spille i La Liga og vise mig frem, og efter et år er jeg røget til Barcelona, så jeg er rigtig glad, siger Braithwaite.

Angriberen er sikker på, at det er lang tids hårdt og dedikeret arbejde, der har givet ham den unikke chance i Barcelona.

- Det er gået rigtig stærkt, men samtidig har det altid været en ambition for mig, og det er noget, jeg har arbejdet henimod, og troet på var muligt.

- Jeg havde ikke regnet med, at chancen skulle komme nu, men sådan er livet nogle gange - du ved ikke, hvornår muligheden opstår. Du skal altid være klar og arbejde hårdt, og nu er jeg her, siger Braithwaite.

- Det er vildt pludselig at stå her, og samtidig er jeg rolig, fordi jeg har set det så mange gange i mit hoved. Det er lidt blandet lige nu, men om et par dage, så er jeg, hvor jeg skal være.

Fredag klokken 11 træner han med sine nye holdkammerater for første gang - blandt andre superstjernen Lionel Messi.

- Det bliver sindssygt. Jeg glæder mig at se ham til træning, det er helt sikkert, siger den arbejdsomme vestjyde, der pludselig er havnet blandt nogle af fodboldens største stjerner.