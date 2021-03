Braithwaite og Wind sørger for dansk sejr i Israel

Martin Braithwaite åbnede målscoringen med et kækt lob i det 13. minut efter en god dansk start på kampen, og Jonas Wind udnyttede et israelsk forsvarskiks og gjorde det til 2-0 midt i anden halvleg.

Torsdag vandt Danmark åbningskampen i kvalifikationsgruppe F med 2-0 ude over Israel.

Undervejs formåede israelerne også at få sat Danmark under pres, men vurderet på samtlige 90 minutter var der den forventede forskel på verdensranglistens nummer 12 og 87.

Cirka 5000 tilskuere var spredt ud på tribunerne på Bloomfield Stadium, hvis fulde kapacitet er tæt på 30.000 tilskuere.

Selv om der ikke var tale om noget frygtindgydende inferno i aftenlune Tel Aviv, skulle både spillere og tilskuere forholde sig til trommerytmer, buhen over dommerkendelserne og jubel over vellykkede tacklinger for første gang i mange måneder.

Danmark fik en god start på kampen, og allerede efter to minutter blev Daniel Wass sat i scene til en stor chance, men højrebackens afslutning lod meget tilbage at ønske.

Anderledes koldblodig var Martin Braithwaite i det 13. minut. En lang bold blev perfekt headet videre af Jonas Wind, og Braithwaite sprintede forbi sin oppasser og skar ind foran målmand Ofir Marciano, før vestjyden lobbede bolden i nettet.

Med den perle var alt presset spillet over på hjemmeholdet.

Israelerne havde dog svært ved at få spillet til at flyde på Danmarks banehalvdel, og kun en enkelt gang var Kasper Schmeichels mål udsat for fare i første halvleg.

Få minutter før pausen fik Danmark ikke afvist en dødbold ordentligt, og efter to danske boldberøringer var Munas Dabbur pludselig fri til en helflugter i det danske felt, men Hoffenheim-angriberen høvlede bolden langt forbi mål.

Fra starten af anden halvleg kom Israel ud med et langt mere aggressivt udtryk og belejrede den danske halvdel i halvlegens første kvarter.

Ingen af Israels afslutninger i perioden satte dog Kasper Schmeichel på arbejde.

Siden formåede danskerne at neutralisere Israels aggressivitet med klogere afleveringer og større styrke i duellerne.

Lidt uventet var Andreas Christensen ophavsmand til Danmarks første store chance i anden halvleg, da han sled sig fri i et overlap på venstrekanten og spillede bolden ind til Jonas Wind

FCK-angriberen, der var foretrukket i stedet for Kasper Dolberg, fik dog ikke ramt bolden ordentligt på den store chance.

Det gjorde han til gengæld en håndfuld minutter senere, da israelerne var i gavehumør.

Hatem Elhamed mistede orienteringen på en høj bold ind i det israelske felt. Bolden dumpede ned i den forvirrede israelers nakke, og det opfattede en mere vaks Jonas Wind, der flugtede Danmark på 2-0.

Med cirka et kvarter tilbage af opgøret smed landstræner Kasper Hjulmand forsvarsspilleren Joachim Andersen og offensivspilleren Andreas Skov Olsen på banen og gik samtidig over til en 3-5-2-formation.

Efter få minutter på banen var Skov Olsen tæt at score, da han stjal bolden i Israels straffesparksfelt, men han blev afvist af en stærk parade. Også Martin Braithwaite var tæt på at udbygge føringen i slutfasen, men Barcelona-spillerens afslutning prellede af på overliggeren.