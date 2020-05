Braithwaite og Messi kan træne sammen fra mandag

Spaniens regering har givet tilladelse til, at klubberne genoptager holdtræningen - foreløbig i grupper på op til ti personer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Spillerne har trænet for sig selv, siden den spanske liga blev suspenderet som konsekvens af coronapandemien for to måneder siden.

La Liga arbejder på en plan for genstarten af de bedste fodboldrækker. Tidligere på ugen sagde ligapræsident Javier Tebas, at man sigter på 12. juni som en mulig startdato.

Herefter håber man at kunne gennemføre alle de resterende 11 spillerrunder på halvanden måned, så man kan afslutte sæsonen 31. juli.

Første skridt på vejen kom tidligere på måneden, da klubberne fik lov at åbne træningsanlæggene for individuel træning med spillerne.

Nu udvider man altså tilladelsen, så spillerne har grønt lys til at træne sammen i grupper.

Tilladelsen gælder også klubberne fra Barcelona og Madrid, som er de to hårdest ramte områder i landet.

Med meldingen fra Spanien er der taget endnu et skridt i den forsigtige genstart af europæisk fodbold.

Lørdag åbnede den tyske Bundesliga som den første europæiske topliga efter coronapausen.

Og samme dag meddelte den italienske premierminister, Giuseppe Conte, at klubberne i Italien fra mandag må vende tilbage til fuld holdtræning.