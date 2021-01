Braithwaite-mål hjælper ineffektive Barcelona videre

Onsdag leverede Real Madrid en lad indsats i pokalturneringen og røg ud til et andenrangshold. Torsdag var FC Barcelona ikke langt fra at lide samme skæbne.

Ousmane Dembélé blev matchvinder med sin scoring kort inde i den forlængede spilletid, mens danske Martin Braithwaite cementerede sejren kort før slutfløjt.

Braithwaite var med fra start og havde også en stor chance, men det var et par andre spillere, som stjal den negative opmærksomhed i den ordinære tid.

I første halvleg brændte Miralem Pjanic et straffespark, og ti minutter før tid fik favoritterne sågar endnu en mulighed fra straffesparkspletten.

Denne gang fik indskiftede Ousmane Dembélé chancen, men også han måtte se sit forsøg reddet.

Der kom ikke mål i den ordinære tid, så der skulle to gange et kvarter ekstra til for at finde en vinder. I sidste instans eventuelt en straffesparkskonkurrence.

Så vidt kom det dog ikke.

Den forlængede spilletid var end ikke to minutter gammel, før Dembélé fik gjort skaden god igen efter sit misbrugte straffespark.

Han scorede målet til 1-0 og blev manden, der sørgede for, at Barcelona undgik potentielt at lide samme ydmygelse, som ærkerivalerne fra Real Madrid gjorde onsdag.

Dybt inde i tillægstiden kunne Martin Braithwaite så slå sejren fast med scoringen til 2-0 i opgøret, efter at hjemmeholdet var blevet reduceret til ti mand.