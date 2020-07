Braithwaite-konkurrent pådrager sig skade i Barca-sejr

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite kan måske have fået en åbning til mere spilletid i Barcelonas resterende La Liga-kampe i år.

Det bekræfter Barca-træner Quique Setien efter kampen ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Han bad om at blive taget ud af kampen, siger han.

Griezmann skal nu testes for en forstrækning i låret og kan være ude i de sidste kampe af sæsonen, skriver nyhedsbureauet.

Braithwaite har scoret et enkelt mål siden det overraskende vinterskifte fra Leganes.

Men på det seneste har han kun fået sporadisk spilletid for det catalanske storhold.

Med sejren mod Valladolid, hvor Braithwaite ikke kom på banen, holder Barcelona spændingen om det spanske mesterskab intakt.

Catalonierne er således kun et point efter Real Madrid, som dog har en kamp i baghånden.

Ligesom de øvrige hold er Barcelona i gang med et travlt kampprogram. Torsdag venter Osasuna på Camp Nou, før sæsonen i ligaen afsluttes med en udekamp mod Alaves 19. juli.

Setien erkender, at programmet har belastet mandskabet.

- De var trætte. Vi kunne ikke dække hele banen, siger Setien efter Valladolid-kampen ifølge dpa.

- Det var en kamp, som vi skulle have afgjort i første halvleg. Vi kunne have scoret to eller tre mål i første halvleg.

- Da vi var oppe med 1-0, vidste vi, at de kunne udligne hvert øjeblik. Anden halvleg var meget svær for os. Der er træthed hos nogle spillere, og det kunne ses.