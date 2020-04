Braithwaite knokler med ekstratræning i coronapausen

Primera Division ligger stille på grund af coronapandemien, men den pause benytter FC Barcelonas Braithwaite til at øge sin form.

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite forventer at vende tilbage til grønsværen i topform, når de spanske spillere kan træne igen.

- Nu er der pause, og det ser jeg som en fordel. Jeg ved, at der ikke er nogen, der træner og arbejder, som jeg gør. Når jeg kommer tilbage, er jeg fysisk og mentalt forberedt, siger danskeren til DR Sporten.

Martin Braithwaite skiftede fra Leganes til Barcelona 20. februar, hvilket var muligt på grund af en særregel om skadede spillere i spansk fodbold.

Han blev udstyret med en kontrakt til 2024 og en svimlende frikøbsklausul på 2,2 milliarder kroner og fik ros for sine præstationer i de første kampe.

Så slog coronapandemien til, og i øjeblikket er Primera Division suspenderet på ubestemt tid, og umiddelbart er der ikke lige udsigt til, at spillet bliver genoptaget snarligt.

I hvert fald ikke hvis det står til Spaniens sundhedsminister, Salvador Illa.

- Det vil være hensynsløst at sige nu, at professionel fodbold kan være tilbage før sommer, lød det søndag fra Salvador Illa ifølge nyhedsbureauet dpa.

Danskeren gør dog, hvad han kan for at holde sig i form i pausen. Alle spillere i Barcelona har fået et træningsprogram udleveret, mens de er sendt hjem, men Braithwaite træner langt mere, end hvad klubben forlanger.

- Det (træningsprogrammet, red.) udgør kun en tredjedel af min træning, fordi jeg selv har lagt så meget mere på.

- Jeg træner min hurtighed og min udholdenhed. Og lige nu kan jeg træne meget mere detaljeret end til daglig, så jeg kommer tilbage i en meget bedre fysisk form.

- Jeg har et fitnessrum i kælderen, og så har jeg et fint græsareal, hvor jeg kan løbe og lave øvelser med en fodbold, siger Martin Braithwaite.

Den bedste liga i Spanien har været suspenderet siden 12. marts.

Tidligere har ligaforeningen udtrykt ambitioner om, at der enten kan spilles igen fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.

Der resterer 11 spillerunder i Primera Division, som Barcelona fører med to point ned til Real Madrid på andenpladsen.

Martin Braithwaite er noteret for spilletid i tre kampe for Barcelona i denne sæson.