Braithwaite kan lyndebutere for Barcelona mod Eibar

To dage efter at skiftet fra Leganes til FC Barcelona blev en realitet, kan Martin Braithwaite få sin debut for den spanske storklub.

Efter fredagens træning har træner Quique Setien udtaget en trup på 18 mand til lørdagens hjemmekamp på Camp Nou mod Eibar, der ligger langt tilbage i tabellen.

Den 28-årige angriber trænede fredag for første gang med sine nye holdkammerater.

Han har dermed nået at lære Lionel Messi og de øvrige stjernespillere en smule bedre at kende.

Ved torsdagens præsentation fortalte Braithwaite, at han havde studeret sine nye holdkammeraters bevægelsesmønstre og pasninger, så han hurtigt kunne falde ind i spillet.

Lørdagens kamp mod Eibar begynder klokken 16.