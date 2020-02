Braithwaite-hjælper: Agent sparkede døren ind i Barcelona

Det fortæller fodboldspillerens hjælper, Kim Boye, der sidste år begyndte at arbejde med Braithwaite med det formål at få angriberen til en af de store spanske klubber.

Det er et større holdarbejde, der har været med til at få Martin Braithwaite til FC Barcelona.

Boye fortæller, at han arbejder med seks-syv danske landsholdsspillere, og at Braithwaite kom til ham.

- Da jeg mødte Martin første gang, havde han en meget stor drøm. Han ville til Real Madrid eller Barcelona.

- Vi havde en god snak, og jeg mærkede ikke, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Jeg tænkte mere, hvordan kan vi få det gjort. Næste job var at finde ud af, hvilken agent der kunne sparke døren ind i Barcelona, siger Kim Boye.

Han kalder sig selv "historiefortæller", fordi han varetager en del forskellige arbejdsopgaver for Braithwaite.

I bund og grund arbejder Boye med sindet, da han mener, at man kan træne sindet til at komme derhen, hvor man vil.

Et af elementerne er blandt andet at omgive sig med mennesker, der tror på den drøm, du har, og er med til at gøde den.

Det medførte, at Braithwaite for nylig fik svenskeren Hasan Cetinkaya som agent.

- Hvis jeg selv vil til tops, så er det helt tydeligt for mig, at jeg skal tale med de rigtige mennesker.

- Så skal jeg have spillere, der vil på toppen, og mit samarbejde med Martin gør nu, at jeg også er i en topklub.

- Det er mig, der har fundet agenten til Martin. Det er en del af mit arbejde at finde den agent, der passer til spillerens mentalitet og drømme, og Hasan er agenternes Maradona. Ingen kan stoppe ham. For mig er han helt unik, siger Kim Boye.

Han fortæller, at Hasan Cetinkaya har en helt speciel karisma, som brager igennem i de helt store klubber.

- Man skal finde en agent, der kan åbne dørene til de klubber, man gerne vil ind i.

- Det nytter ikke med en Mickey Mouse-agent, der kun har solgt til små klubber, for så kommer du kun til små klubber, siger Kim Boye.

- Martin var anfører i Toulouse, men endte i Middlesbrough i den næstbedste engelske række og en spansk bundklub som Leganes. Det fortæller måske mere om evnerne på de agenter, han har været i hænderne på, mener han.

Flere har undret sig over, hvordan det er gået til, at Martin Braithwaite på godt et års tid har taget springet fra den næstbedste engelske fodboldrække til verdens måske største klub.

Kim Boye kan se tilbage på et langt og mere struktureret forløb og holdarbejde, der nu er kulmineret.

- Martin står med et team omkring sig, som skaber resultater, som lige nu får nogle mennesker til at tænke: "det var lige godt satans", og "det var godt nok heldigt".

- Men det er ikke held. Det handler bare om at tale og omgive sig med de rigtige mennesker, siger Boye.

Martin Braithwaite kan senere lørdag få sin debut for FC Barcelona, når holdet klokken 16 på Camp Nou møder Eibar i den spanske liga.