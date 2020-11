Braithwaite har tålmodighed med gennembrud i Barcelona

I de seneste tre kampe er Braithwaite blevet skiftet ind - men meget sent.

Det tidligste indhop i denne sæson er efter 78 minutters spil. Det er sket to gange, og i den ene af kampene nåede han kun at røre bolden en enkelt gang.

Trods den manglende spilletid hæfter Braithwaite sig ved, at Barcelona-træner Ronald Koeman kigger danskerens vej, og at han kommer på banen i de fleste kampe.

- Det har været fint. Selvfølgelig vil jeg altid spille mere og vise sig mere frem, men det er ikke noget, jeg står og klager over.

- Med hårdt arbejde og tålmodighed bliver man altid betalt, og det skal nok lykkes. Så jeg gør de ting, der skal til. Jeg ved, at i sidste ende skal det nok betale sig. Med tålmodighed og et smil på læben venter jeg bare.

- For at gå fra stueetagen og op på første sal så skal du gå op ad nogle trapper, og det er et skridt ad gangen. Selvfølgelig er det min ambition at bide mig fast på holdet, siger Braithwaite.

I spanske medier har der i perioder kørt der rygter om, at Barcelona skulle ønske sig at skille sig af med Braithwaite. Det gør der også i øjeblikket. Men den slags lytter han ikke til.

- Jeg følger faktisk ikke med overhovedet. Jeg tror, at hvis du lever dit liv, så ved du, hvad der foregår. Så du har ikke brug for at følge med i, hvad andre skriver om dit liv. For du ved, hvad du foregår i dit liv.

- Selvfølgelig hører jeg nogle ting en gang i mellem, men det er ikke noget, jeg søger efter.

- Det er en kæmpe klub, hvor der bliver skrevet en masse ting. De har brug for at skrive en masse om Barcelona, for de ved, at alt, der bliver skrevet om Barcelona, får en masse opmærksomhed.

- Selvfølgelig sker der en masse ting, men jeg har fokus på de ting, jeg kan styre. Jeg spiller fodbold, og alt det andet er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, siger han.

I januar tog han skridtet fra bundholdet Leganes til Barcelona, og det har han på ingen måde fortrudt.

- Som fodboldspiller har du nogle ambitioner om at være omkring de bedste spillere på det bedste hold. Så jeg er der, hvor jeg altid har drømt om, og jeg bliver kun bedre af det.

- Jeg føler, det går fantastisk. Det går i den rigtige retning. Jeg er sindssygt taknemmelig, siger Braithwaite.

Fredag var Braithwaite en af de ni spillere, der kom ud af isolation. Han er dermed i spil til de kommende kampe i Nations League - søndag hjemme mod Island og onsdag ude mod Belgien.