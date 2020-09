Martin Braithwaite (til venstre) har været ude med en skade for FC Barcelona, men han er nu blevet klar til kamp igen.

Braithwaite er klar til mulig sæsondebut for Barcelona

Martin Braithwaite er blevet klar igen for FC Barcelona.

Den danske landsholdsangriber er med i den trup, som Barcelona har udtaget til torsdagens ligakamp ude mod Celta Vigo. Det skriver den spanske klub på Twitter.

Barcelona vandt i søndags holdets sæsonpremiere i La Liga med 4-0 hjemme over Villarreal.

Braithwaite blev skadet i optakten til denne sæson. Han var med i Barcelonas testkampe mod Gimnastic og Girona, men ikke med mod Elche.

I stedet var han med til træning, som resulterede i en skade til den 29-årige dansker.

Han tog i februar det uventede skifte fra Leganes til mægtige Barcelona.

Skiftet var muligt, fordi en spansk særregel tillod et hold at hente en ny spiller i en anden spansk klub, hvis man rammes af en langtidsskade.

Milliardindkøbet Ousmane Dembélés uheld og ufrivillige pause på seks måneder grundet en skade var dermed Braithwaites held.

Denne regel, som kun har eksisteret i Spanien, er nu lavet om.

Tirsdag offentliggjorde Det Spanske Fodboldforbund et nyt regelsæt, så det ikke længere er muligt at hente en spiller uden for transfervinduet, hvis en spiller er blevet skadet i fem måneder eller mere.

Kun spillere, der ikke er på kontrakt eller er arbejdsløse, kan skifte til klubber uden for transfervinduet.

Leganes, som endte med at rykke ned i sidste sæson, kritiserede reglen, som betød, at klubben mistede Braithwaite uden at kunne hente en afløser. Leganes kunne ikke forhindre danskerens skifte, fordi Barcelona indfriede angriberens frikøbsklausul.

Også Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har været ude med kritik af den spanske regel.