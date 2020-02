Braithwaite er glad og lidt overrasket over Barcelona-skite

Herefter smed Braithwaite sit grå jakkesæt og indtog banen på Camp Nou, hvor han for rullende kameraer jonglerede, trillede lidt med to af sine tre børn, inden han poserede for fotograferne.

Sidste punkt på den lange præsentation var et pressemøde, hvor Bartomeu lavede en længere gennemgang af klubbens nyindkøb foran 50-60 journalister.

Herefter fik den danske hovedperson ordet og udtrykte glæde og en smule overraskelse over, at han pludselig har fået chancen i en af verdens største klubber.

- Hej alle sammen. Jeg er virkelig glad for at være her. Det er en af de største ting at komme til den bedste klub i verden.

- Det er specielt for mig og hele familien, jeg har arbejdet for det her i lang tid, og jeg kan ikke vente med at komme i gang. Jeg er klar, sagde Braithwaite.

Efter at sportsdirektør Eric Abidal havde sat lidt ord på nyindkøbet, fik journalisterne mulighed for at stille spørgsmål til danskeren.

Her blev Braithwaite spurgt til, om han var overrasket over at få chancen i Barcelona, der har fået mulighed for at hente angriberen i Leganés.

Transfervinduet i Spanien er egentlig lukket, men Barcelona har fået en dispensation til at hente en spiller, fordi offensivspilleren Ousmane Dembélé er langtidsskadet.

- Jeg var overrasket i øjeblikket. Men så alligevel ikke. Jeg har altid forestillet mig det her i mit hoved. Jeg har altid arbejdet hårdt og troet på det, og når man er positiv og beder til gud, så sker der ting.

- Det var skæbnen, så jeg er glad, lød det fra danskeren.

Braithwaite fortæller også, at han har brugt tid på at studere Lionel Messi og de øvrige holdkammerater.

- Jeg ser frem til det, for Barcelona spiller det bedste fodbold i verden.

- Jeg har set dem, set på deres pasninger og bevægelser. Det vil jeg fortsætte med, så jeg er i de rigtige områder på banen i det rigtige øjeblik, lød det fra ham.