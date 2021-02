Braithwaite efter elegant oplæg: Messi gjorde det nemt

Den danske landsholdsspiller stod for oplæggene til 1-0 og 3-0, før han blev skiftet ud med et kvarter tilbage af opgøret.

Særligt det første var elegant. Med fodsålen spillede han bolden bag om støttebenet til holdets største stjerne, Lionel Messi, som kvitterede med en sikker scoring.

- Jeg forsøger altid at lære af Leo (Lionel Messi, red.), og hvordan vi kan hjælpe og assistere hinanden. I den situation var det nemt, for han gav mig bolden og fortsatte løbet.

- Jeg vidste, hvor han ville hen, så jeg var bare glad for, at han fik scoret et mål, siger Braithwaite i et interview med Barca TV efter kampen.

Sejren faldt på et tørt sted for FC Barcelona, som i sidste uge blev banket af Paris Saint-Germain og efterfølgende spillede uafgjort på hjemmebane mod Cadiz.

Med sejren kan catalonierne fortsat skimte de to Madrid-klubber, der ligger øverst i tabellen.

Atlético Madrid fører La Liga med 55 point, men har spillet en kamp mindre, mens Real Madrid med 52 point har spillet samme antal kampe som Barcelona.

- Det er rigtig vigtigt. Vi var ikke tilfredse med de seneste to resultater. Vi havde noget at bevise, og det var en god sejr. Vi er glade, men vi har en kamp igen i weekenden, og vi vil gerne vinde, så vi fortsætter arbejdet.

- Jeg synes, vi har gjort det godt i 2021. Vi har været uheldige med nogle dårlige resultater. Men vi giver ikke op. Det sker, og vi fortsætter med at arbejde hårdt, og selvfølgelig er vi optimistiske og positive, for vi skal bare fokusere på os selv, og vi tror på en lys fremtid, siger Martin Braithwaite.

29-årige Braithwaite har spillet 30 kampe for Barcelona på tværs af alle turneringer i sæsonen. Han har bidraget med seks mål og fire oplæg.