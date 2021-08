Braithwaite brænder kæmpechance i Barcelonas pointtab

Heldigvis for danskeren og resten af holdkammeraterne leverede Memphis Depay et flot mål, der var nok til at afværge sæsonens første nederlag efter et hovedstødsmål af Iñigo Martínez i den anden ende.

Bilbao og Barcelona står noteret for henholdsvis to og fire point efter to kampe.

Efter seks minutter fik Braithwaite en gylden mulighed for at give Barcelona en god start efter flot forarbejde fra hollandske Depay.

Lige uden for det lille felt bragede den danske landsholdsangriber imidlertid bolden langt over mål og forsømte dermed at sætte yderligere ind på målkontoen, som han åbnede i sæsonpremieren med to scoringer.

Braithwaite var ofte synlig i første halvleg og havde flere gode aktioner. Men i først halvlegs tillægstid fik han igen en uheldig hovedrolle, da han begik frispark, og Ronald Araújos saksesparksmål blev annulleret.

Forinden havde baskerne trykket godt på, og tendensen fortsatte i begyndelsen af anden halvleg, hvor Araújo efter cirka 20 sekunder reddede bolden på stregen, efter at målmand Neto var på skovtur.

Iñigo Martínez sendte de knap 10.000 tilskuere på San Mamés i ekstase efter 50 minutter, da forsvarsspilleren steg til vejrs og pandede bolden i nettet.

Braithwaite blev skiftet ud efter godt en time, og Barcelona ledte efter nøglen til at åbne Bilbao-defensiven op.

Nøglen sad i fødderne på Depay.

Landsholdsprofilen, der kom til fra Lyon i sommerens transfervindue, fik bolden i venstre side af feltet og hamrede bolden i målet med stor kraft.

Angriberen kunne også være blevet den helt store helt for gæsterne, men på en friløber sparkede han forbi mål, og chancen for en sejr forduftede.

En anden nyerhvervelse, forsvarsspilleren Eric García, fik i slutminutterne rødt kort for at nedlægge Nico Williams, der havde kurs mod nettet.

Det efterfølgende frispark ramte muren og satte punktum for kampen.