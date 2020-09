Braithwaite: Jeg studerer og lærer af Messi hver dag

- Han er en af de bedste spillere i historien, og hvis man ikke studerer ham til træning, så er man uintelligent. Når man spiller på et af de bedste hold i verden, der har en af de bedste spillere nogensinde, så skal man lære af de folk.

- Det er i hvert fald det, jeg gør. Jeg lærer af succesfulde mennesker - ikke kun fodboldspillere, men også folk uden for banen, siger Martin Braithwaite.

Lionel Messi kommer også selv med et input til, hvordan vestjyden kan forbedre sig.

- Han er fantastisk som holdkammerat. Han tog rigtig godt imod mig, da jeg kom. Det er en spiller, som jeg kan spare med og lære af. Han kommer med fifs, som jeg kan lære af på banen - det er små ting i et opspil, bevægelser uden bold og sådan, så vi kan få en bedre forbindelse på banen.

- Han giver gode fifs, men man lærer allermest af bare at se ham til træning. Det er virkelig en fornøjelse at se ham træne og den måde, han bevæger sig på.

- Jeg prøver virkelig at studere ham for at se, hvordan han bevæger sig, hvordan afslutter han, og hvordan gør han ellers. Man kan virkelig lære meget ved at se på ham, men man kan også lære af at se på de andre spillere i klubben, siger Martin Braithwaite.

I den seneste halvanden uge har der været skrevet meget om Messis fremtid, efter at argentineren fortalte Barcelona, at han ville væk fra klubben. Siden har Messi meldt ud, at han forventer at blive i storklubben, og det glæder hans danske holdkammerat.

- Det er fantastisk for klubben, at han bliver. Det siger sig selv, hvad det betyder, når man har et våben i en af de bedste spillere nogensinde.

- Jeg tror ikke, at det får betydning for hans præstationer, at han ikke har lyst til at spille der, siger Braithwaite.

Den danske landsholdsspiller regner også med, at han selv fortsat spiller i Barcelona, når transfervinduet lukker i 5. oktober.

- Jeg forventer at skulle være en del af holdet i den nye sæson. Når man spiller i Barcelona, vil der altid opstå rygter omkring dig, men det har der været omkring alle spillere i Barcelona den her sommer.

- Jeg ved ikke, om der kommer til at ske noget for mig, for der kan altid ske noget i fodbold, men det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg tænker på sæsonen foran os.

- Jeg er sulten efter at vinde en titel, for det har vi ikke gjort, efter jeg er kommet til, siger Braithwaite.

Han skiftede fra Leganes til FC Barcelona i februar på grund af en spansk særregel, der tillader klubber at hente en erstatning uden for transfervinduet, hvis en spiller er langtidsskadet.