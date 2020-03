Braithwaite: Barcelona føles allerede hjemligt

Det kom som noget af et chok for de fleste danske fodboldfans, da FC Barcelona valgte at købe den danske angriber Martin Braithwaite fri af Leganés.

Få uger efter sit drømmeskifte har landsholdsspilleren allerede fået to indhop, blandt andet i El Clásico mod Real Madrid.

Barcelona er hans femte udenlandske klub, og Barcelona er uden sammenligning den største, han har været i. Alligevel føler Braithwaite allerede, at han har fundet sin rette hylde.

- Jeg har været i mange klubber, men her er følelsen anderledes. Jeg føler mig hjemme her, siger han i et interview med den spanske sportsavis Sport.

- Det virker måske mærkeligt for folk, men jeg har følelsen af at være hjemme, fordi jeg har mødt mennesker med samme mentalitet som mig - ambitiøse mennesker, der altid vil vinde.

Den 28-årige esbjergenser blev hentet efter transfervinduets lukning. Det kunne Barcelona, fordi en særregel i Spanien giver en klub mulighed for at hente en ny spiller, hvis man får en spiller skadet i minimum fem måneder.

Det fik Barcelona med Ousmane Dembélé, og så indløste de Braithwaites frikøbsklausul på omkring 135 millioner kroner i Leganés. Spilleren skulle være på kontrakt i Spanien eller være kontraktfri.

Danskeren fik en kontrakt på fire et halvt år, men blækket på aftalen var dårligt tørt, før der blev spekuleret i, at Barcelona allerede til sommer ville sælge ham igen, når Dembélé var klar igen.

Men det kommer ikke til at ske. Ikke ifølge den danske angriber i hvert fald.

- Hvis det er det, folk forventer, vil de blive overrasket, når de ser mig spille Champions League næste sæson. Jeg er her for at spille for Barcelona i mange år, lyder det fra Martin Braithwaite.

Hans næste chance for spilletid er lørdag, når Real Sociedad besøger Camp Nou i ligaen.