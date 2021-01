Brady og Tampa Bay vinder duel mellem NFL's grand old men

På banen fandt den ældste quarterback-duel i NFL's historie sted, da en anden veteran - 42-årige Drew Brees - huserer på netop den position for New Orleans. Tilsammen har de to stjerner en alder på 85 år.

Flere spekulerer i, om Brees med nederlaget mandag kan have spillet sin sidste kamp og må opgive drømme om at blive Super Bowl-mester for anden gang.

Kampen bølgede frem og tilbage, og tidligt i duellen var det Saints, der tog teten med en 6-0-føring efter første quarter.

Ved udgangen af andet quarter havde Tampa Bay dog bragt balance i stillingen og gjort det til 13-13.

Men i tredje quarter lykkedes det igen New Orleans Saints at trække fra, da Drew Brees kastede et touchdown til Tre'Quan Smith.

Herfra så Tampa Bay sig dog ikke tilbage, og med 17 point i træk lykkedes det Bradys hold at vinde 30-20.

Tom Brady stod for to touchdownkast og løb også selv et hjem. Han lykkedes dog kun med 18 af 33 afleveringer og kastede i alt for 199 yards, hvilket er et stykke fra topniveauet.

- Forsvaret var nøglen til kampen. Det var fremragende, siger Brady ifølge nyhedsbureauet AFP.

Brady ser frem til næste kamp mod Green Bay Packers med stjernequarterbacken Aaron Rodgers på holdet.

Her skal Brady forsøge at spille sig i en niende Super Bowl. Han har i alt vundet seks, hvilket er mere end nogen anden.

- Vi skal møde et fantastisk hold. Aaron Rodgers spiller utroligt, siger Brady.

I den anden halvdel af NFL-slutspillet mødes det forsvarende mesterhold, Kansas City Chiefs, og Buffalo Bills om den anden Super Bowl-billet.

NFL-finalen spilles natten til mandag 8. februar dansk tid i Tampa i Florida.