Boston tager ny sejr trods LeBron James-opvisning

Med en sejr på 107-94 vandt Boston natten til onsdag på hjemmebane for anden kamp i træk og fører nu semifinaleserien med 2-0 i kampe, inden der venter to udekampe i Cleveland. Der spilles bedst af syv kampe.

Cleveland havde ellers overtaget i kampens første halvdel, hvor særligt en LeBron James i hopla gjorde det svært for hjemmeholdet.

Alene i første periode noterede superstjernen sig for 21 point. Da holdene efter yderligere en periode gik til pause, ført LeBron James og co. med 55-48, men føringen blev smidt i tredje periode.

- Vi havde muligheden for at få overtaget inden vores to hjemmekampe. Men de gjorde, hvad de skulle, og nu er det op til os at bevare spændingen, siger LeBron James ifølge AFP.

Han nåede at komme op på 42 point i kampen, hvilket var en klar forbedring fra den første semifinale, hvor han noget uvant kun scorede 15 point.

Hos Boston blev Jaylen Brown pointtopscorer med 23 point. Han er imponeret af LeBron James' niveau, men føler sig samtidig sikker på, at Boston tager finalepladsen.

- Vi bliver nødt til at holde et enormt fokus på LeBron James, for han er en af historiens bedste spillere. Men hvis der er noget hold, som jeg ville spille penge på til at gå i finalen, så er det vores hold, siger Boston-profilen.

Den tredje semifinale spilles natten til søndag dansk tid.

I finalen venter enten Houston Rockets eller Golden State Warriors. Sidstnævnte fører de to holds semifinaleserie med 1-0.