Boston Celtics holder liv i håb om NBA-finale

En sejr til Miami ville have sendt holdet i finalen om mesterskabet for første gang siden 2014, men det forhindrede Boston med en stærk præstation i anden halvdel af kampen.

Basketballholdet Boston Celtics lever videre i NBA's slutspil efter en sejr over Miami Heat på 121-108 i den femte kamp mellem de to hold.

Efter de første to quarters var Miami foran 58-51. Men med udsigt til, at sæsonen var ved at gå hæld, fik Boston vendt kampen og lavede hele 41 point i tredje quarter og bragte sig foran.

I fjerde quarter udbyggede Boston føringen.

Kamp seks spilles på søndag. Hvis Boston vinder igen, skal holdene ud i en afgørende syvende kamp.

Vinderen af serien skal i finalen op mod enten Los Angeles Lakers eller Denver Nuggets. Lakers fører 3-1 i kampe og er dermed én sejr fra at gå videre.

På grund af coronapandemien spilles alle kampe i Orlando i Florida