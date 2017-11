Bortvist Chelsea-manager undskylder over for dommere

På sidelinjen var Conte utilfreds med, at Swansea gentagne gange tog sig god tid med at sætte spillet i gang, og det slog klik for manageren, da dommeren overså et Chelsea-hjørnespark i slutningen af første halvleg.

Chelseas manager, Antonio Conte, undskylder over for dommerne, som onsdag aften bortviste en frustreret Conte i mesterholdets 1-0-sejr hjemme over Swansea i Premier League.

I første omgang blev han sendt på tribunen, og senere måtte han se kampen til ende på en fjernsynsskærm i omklædningsrummet. Derefter sagde han undskyld til kampens dommere.

- Det rigtige at gøre er at undskylde for, hvad der skete under kampen. Jeg har undskyldt over for både dommeren og fjerdedommeren.

- I første halvleg trak Swansea tiden. Jeg sagde det et par gange til kampens fjerdedommer. Det gjorde ingen forskel, og jeg var frustreret. Jeg forsøgte at sige det igen, og så tog dommeren sin beslutning.

- Jeg lavede helt sikkert en fejl. Jeg var meget frustreret, og derfor mistede fjerdedommeren sin tålmodighed. Det var min skyld, ikke dommernes skyld, siger Conte.

Det er første gang, at Conte er blevet bortvist under sin tid som Chelsea-manager. Italieneren holder fast i, at han ikke bandede af kampens dommere, og derfor kan han se frem til en bøde, men næppe en karantæne.

Det vil være forfærdeligt at få karantæne, mener manageren.

- Jeg så den sidste del af kampen i omklædningsrummet. Man ser kampen godt, men jeg vil nødigt blive derinde, jeg led under at være der.

- Man har ikke muligheden for at kommunikere med sine spillere, og det er meget hårdt, siger Antonio Conte.

På sin skærm i omklædningsrummet kunne Conte se forsvarsspilleren Antonio Rüdiger sørge for Chelsea-sejren med et mål efter 55 minutters spil.

Chelsea er nummer tre i Premier League med 11 point op til topholdet Manchester City efter 14 spillerunder.