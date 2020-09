Boris Becker erklærer sig uskyldig i konkurssag

Gemt godt væk under både mundbind og kasket entrerede den tyske tennislegende Boris Becker torsdag retten i London for at bedyre sin uskyld.

Den 52-årige tysker, som er bosiddende i London, er tiltalt for ikke at have levet op til sine forpligtelser med at give myndighederne korrekt information i forbindelse med hans konkurssag i 2017.