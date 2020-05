Borgmester satser på fodboldfans til Tour-start

Få sportsbegivenheder kan i størrelse og bevågenhed måle sig med fodbold-EM og Tour de France. Og næste sommer kommer begge dele til København.

Det står klart, efter at Københavns Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag på et pressemøde bekræftede, at København fastholder sit værtskab for den udsatte EM-slutrunde i 2021.