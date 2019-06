Bolde i hovedet får Viborg-keeper til at stoppe karrieren

- Lige nu føler jeg, at der skal ro på alt, da jeg ikke kan have et almindeligt liv, som det er nu, siger Daglund i en pressemeddelelse fra Viborg.

- Jeg har fået bolden i hovedet flere gange, og det er aldrig blevet helt godt igen. Der har været perioder, hvor det har været okay, men så snart jeg laver lidt for meget, oplever jeg tilbagefald, forklarer hun.

Den svenske keeper kom til Viborg for to år siden, men det er ikke blevet til megen spilletid. Klubben ærgrer sig over, at miste Daglund, men mener, at beslutningen om at stoppe er den rigtige.

- Baggrunden for hendes stop er helt forståelig, og vi har fulgt hende tæt i genoptræningen, hvor der er gjort alt for at få hende tilbage.

- Men vi må også huske på, at der skal være et liv efter håndbolden, og derfor støtter vi selvfølgelig 100 procent op om beslutningen, siger cheftræner Jakob Vestergaard.

I den forgangne sæson nåede Viborg slutspillet efter en syvendeplads i grundspillet. Det lykkedes dog ikke holdet fra domkirkebyen at spille sig videre til semifinalerne.