Bokseren Mahfoud forfremmes til regulær verdensmester

IBF har derfor valgt at give VM-titlen til danskeren.

- Jeg synes, det er megafedt, at vi nu har fået slået fast, hvem der er den rigtige mester. Det kunne også have være spændende at tage den kamp mod Jennifer Han, hvis hun havde valgt at vende tilbage.

- Men nu giver hun afkald på titlen, og nu er der ingen tvivl mere: Jeg er ægte verdensmester i et af de helt store forbund. Den første danske IBF-verdensmester nogensinde, siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse.

Hun frem til at forsvare bæltet som verdensmester.

- Nu er det min titel, og så er det de andre, der skal komme og prøve at tage bæltet, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at beholde det. Det glæder jeg mig meget til, siger Mahfoud, der fortsat er ubesejret.