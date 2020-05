Boksepromotor: Uetisk at sende aldrende Tyson i ringen

De seneste dage har de to amerikanere hver især lagt videoer ud på sociale medier, hvor de trods en fremskreden alder på henholdsvis 53 og 57 år antyder, at de gør sig klar til kamp.

De pensionerede boksestjerner Mike Tyson og Evander Holyfield pønser sandsynligvis på et comeback til ringen.

Boksepromotor Eddie Hearn fortæller, at han er blevet kontaktet i forbindelse med at arrangere en kamp for Tyson, men han finder det uetisk.

- Jeg ville sikkert gerne se kampen, men jeg føler, at det er lidt uansvarligt at sende en 53-årig legende tilbage i ringen.

- Det kan virke dragende, at han faktisk som 53-årig kan gå i ringen og gøre noget skade. Men skal vi tilskynde til det, når det handler om en af de bedste boksere i historien? siger Eddie Hearn til British Boxing Television.

Den britiske promotor er ikke i tvivl om, at et Tyson-comeback primært handler om, at der skal tjenes nogle penge.

- Det er en fin linje - som jeg selv har krydset et par gange - mellem at bevare sportens integritet og levere tal for underholdning.

- Vores job er at levere tal til rettighedshavere, men vi skal også ramme den rette balance, siger Hearn.

Han føler sig sikker på, at boksere som Tyson og Holyfield øjner en sidste kassekamp.

- Tyson tænker ikke på at komme tilbage for at gøre noget godt for sit eftermæle. Han tænker på, hvor meget han kan få ud af det. Ganske enkelt. Svaret er mange penge, siger Eddie Hearn.

Mike Tyson og Evander Holyfield har hver især siddet på VM-tronen i sværvægt i 1980'erne og 1990'erne.

De to amerikanere har flere gange mødt hinanden i ringen. I 1997 var det en stor skandale, da Tyson bed et stykke af Holyfields øre og efterfølgende tabte kampen.